04 марта, 07:30Город
"Мой район. Новости": детская поликлиника на Коровинском шоссе начала работу
Детская поликлиника № 86 на Коровинском шоссе в Москве начала свою работу по новому московскому стандарту после капитальной реконструкции. В обновленном здании появились игровые зоны, кафе и улучшенные условия для приема пациентов.
Оборудование было полностью обновлено, а отделения и кабинеты разделены для разных потоков пациентов, что улучшает качество обслуживания.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".