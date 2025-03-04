"Мой район. Новости": детская поликлиника на Коровинском шоссе начала работу

Детская поликлиника № 86 на Коровинском шоссе в Москве начала свою работу по новому московскому стандарту после капитальной реконструкции. В обновленном здании появились игровые зоны, кафе и улучшенные условия для приема пациентов.

Оборудование было полностью обновлено, а отделения и кабинеты разделены для разных потоков пациентов, что улучшает качество обслуживания.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".