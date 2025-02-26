Свадебные церемонии прошли на катках на ВДНХ и Воробьевых горах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба ВДНХ

Столичные ЗАГСы провели выездные свадебные церемонии на самом большом катке Москвы и впервые на катке Московского дворца пионеров на Воробьевых горах в красивую дату – 25 февраля 2025 года. Катки работают в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства Москвы.

"Зимние свадебные церемонии на коньках стали нашей доброй традицией уже последние несколько лет. За это время 12 столичных пар связали себя узами брака на коньках в кругу друзей и близких", – сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она рассказала, что 25 февраля в столице поженились более 800 пар, на катках на ВДНХ и на Воробьевых горах было создано четыре новые семьи. Церемонии при этом проходили в разных форматах. На ВДНХ молодожены обменялись кольцами днем на фоне архитектуры выставки и фонтана "Дружба народов", а на Воробьевых горах торжества прошли вечером с уютным освещением и свадебным декором.

Две свадебные церемонии прошли на ВДНХ: молодожены были на коньках и в праздничных образах, сочетающихся с антуражем ледовой дорожки. Официальную регистрацию брака провели сотрудники ЗАГСов. Каток Московского дворца пионеров на Воробьевых горах украсили современным свадебным декором, а на мультимедийном экране во время церемоний отображались имена молодоженов.

В этот же день Дворцу бракосочетания на ВДНХ исполнилось 11 лет. Площадь церемониального зала составляет 100 квадратных метров, что позволяет разместить более 30 человек, обеспечив комфортное и торжественное проведение мероприятия. Отмечается, что интервал между регистрациями здесь вдвое больше, чем в других городских дворцах бракосочетания.

Заявление на регистрацию брака можно подать лично, посетив Дворец бракосочетания на ВДНХ, а также в любом центре госуслуг "Мои документы" либо онлайн через портал "Госуслуг" или mos.ru. Возможно организовать и выездную регистрацию брака.

Ранее сообщалось, что Дворец бракосочетания № 3 открылся 14 февраля после ремонта. Там уже состоялись 30 церемоний бракосочетания и чествование супругов, которые отпраздновали 50 лет совместной жизни. В общей сложности во дворце, который в 2024 году отметил свой 55-летний юбилей, было создано более 310 тысяч семей.

Московские ЗАГСы также открыли прием заявлений на бракосочетания в День России, 12 июня. Несмотря на то что эта дата является выходным днем, молодожены смогут заключить брак на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья".