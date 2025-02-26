Свадебные церемонии прошли на катках на ВДНХ и Воробьевых горах

26 февраля, 07:41Общество
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба ВДНХ
Столичные ЗАГСы провели выездные свадебные церемонии на самом большом катке Москвы и впервые на катке Московского дворца пионеров на Воробьевых горах в красивую дату – 25 февраля 2025 года. Катки работают в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства Москвы.
"Зимние свадебные церемонии на коньках стали нашей доброй традицией уже последние несколько лет. За это время 12 столичных пар связали себя узами брака на коньках в кругу друзей и близких", – сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
Она рассказала, что 25 февраля в столице поженились более 800 пар, на катках на ВДНХ и на Воробьевых горах было создано четыре новые семьи. Церемонии при этом проходили в разных форматах. На ВДНХ молодожены обменялись кольцами днем на фоне архитектуры выставки и фонтана "Дружба народов", а на Воробьевых горах торжества прошли вечером с уютным освещением и свадебным декором.
Две свадебные церемонии прошли на ВДНХ: молодожены были на коньках и в праздничных образах, сочетающихся с антуражем ледовой дорожки. Официальную регистрацию брака провели сотрудники ЗАГСов. Каток Московского дворца пионеров на Воробьевых горах украсили современным свадебным декором, а на мультимедийном экране во время церемоний отображались имена молодоженов.
В этот же день Дворцу бракосочетания на ВДНХ исполнилось 11 лет. Площадь церемониального зала составляет 100 квадратных метров, что позволяет разместить более 30 человек, обеспечив комфортное и торжественное проведение мероприятия. Отмечается, что интервал между регистрациями здесь вдвое больше, чем в других городских дворцах бракосочетания.
Заявление на регистрацию брака можно подать лично, посетив Дворец бракосочетания на ВДНХ, а также в любом центре госуслуг "Мои документы" либо онлайн через портал "Госуслуг" или mos.ru. Возможно организовать и выездную регистрацию брака.
Ранее сообщалось, что Дворец бракосочетания № 3 открылся 14 февраля после ремонта. Там уже состоялись 30 церемоний бракосочетания и чествование супругов, которые отпраздновали 50 лет совместной жизни. В общей сложности во дворце, который в 2024 году отметил свой 55-летний юбилей, было создано более 310 тысяч семей.
Московские ЗАГСы также открыли прием заявлений на бракосочетания в День России, 12 июня. Несмотря на то что эта дата является выходным днем, молодожены смогут заключить брак на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья".
Москвичи поженились на городских катках 25 февраля