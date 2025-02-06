В Москве в 2024 году более тысячи новорожденных получили двойные имена

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В прошлом году в Москве новоиспеченные родители часто давали своим детям двойные имена. Как рассказали РИА Новости в столичном управлении ЗАГС, их получили более тысячи новорожденных детей.

"В 2024 году новорожденным в столице часто давали двойные имена. Так, двойное имя получили в прошлом году 847 мальчиков и 332 девочки", – отметили в управлении.

Чаще всего родители давали имена с написанием через пробел, однако были и варианты написания имен через дефис. Кроме того, 102 ребенка получили тройное имя и пять – четверное.

Как уточнили в московском управлении ЗАГС, среди мальчиков встречались такие имена, как Алексей-Николай, Ян-Роман, Марк-Иосиф и Егор-Лука. Девочек называли Луна Кристал, Аврора Мари Виктория, Ева-Габриэль и Таисия-Антонина. Отмечается, что в прошлом году 19 девочкам дали двойное имя, начинающееся с Анна.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ЗАГСам отправлять родителей к психологу за желание дать ребенку экзотическое имя. Парламентарий также не поддержал идею создания реестра имен, разрешенных для использования в России.

Между тем депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга подготовили проект федерального закона, который предлагает в качестве соцподдержки семей предоставлять подарочный набор для новорожденного во всех российских регионах. Один из авторов инициативы Павел Крупник назвал подарочный набор новорожденного, или "Детскую коробку", прекрасной практикой последнего времени.