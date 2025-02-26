26 февраля, 07:35Город
"Мой район. Новости": обновленную поликлинику № 86 открыли в Дмитровском районе
В Дмитровском районе для жителей доступно обновленное по всем стандартам главное здание детской поликлиники № 86. Его открыли после реконструкции.
Во время капитального ремонта аналоговое оборудование заменили на современное цифровое, обновили мебель в кабинетах и полностью пересмотрели их расположение.
Теперь для того, чтобы попасть к востребованному врачу, не нужно подниматься наверх. Навигация устроена так, чтобы самые популярные услуги можно было получить на нижних этажах.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".