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26 февраля, 07:35

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"Мой район. Новости": обновленную поликлинику № 86 открыли в Дмитровском районе

"Мой район. Новости": обновленную поликлинику № 86 открыли в Дмитровском районе

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В Дмитровском районе для жителей доступно обновленное по всем стандартам главное здание детской поликлиники № 86. Его открыли после реконструкции.

Во время капитального ремонта аналоговое оборудование заменили на современное цифровое, обновили мебель в кабинетах и полностью пересмотрели их расположение.

Теперь для того, чтобы попасть к востребованному врачу, не нужно подниматься наверх. Навигация устроена так, чтобы самые популярные услуги можно было получить на нижних этажах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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