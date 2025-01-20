ГД обсудит ограничение дистанционного обучения для медиков

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Госдума рассмотрит на этой неделе законопроект, который позволит повысить качество медпомощи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, врачам и среднему медперсоналу нужно повышать квалификацию, чтобы успешно использовать в лечении пациентов новые технологии и методы диагностики. Однако проблема заключается в том, что переподготовкой кадров занимаются коммерческие организации, у которых не хватает необходимой инфраструктуры и аттестованных преподавателей.

"Они предлагают получать дипломы и удостоверения о переподготовке практически не выходя из дома. Это, безусловно, негативно влияет на качество медицинской помощи", – отметил Володин.

В связи с этим он предложил сформировать и одобрить типовые доппрограммы медицинского образования, которые должны быть закреплены только за Минздравом. Кроме того, как он утверждает, нужно обязать организации, осуществляющие образовательную деятельность, получить соответствующие заключения со стороны Росздравнадзора или обеспечить перевод учеников в иные учреждения.

Также спикер ГД предлагает ввести запрет на применение только дистанционного обучения при реализации основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования, так как от уровня подготовки специалистов зависит качество оказываемой медпомощи людям.

"Важно сделать все, чтобы граждане получали лечение у квалифицированных специалистов", – подытожил Володин.

Вместе с тем Минздрав начал разработку концепции развития первой помощи в России до 2035 года. Она сможет обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания. Основная цель состоит в уменьшении и предотвращении смертности от внешних причин и разработке единой системы оказания помощи.

