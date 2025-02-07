Столичные власти поддерживают научные медицинские разработки грантами

Московские врачи не только лечат пациентов, но и активно создают новые медицинские технологии. Ежегодно на разработку новейших методов диагностики, лечения и реабилитации по грантовой программе Сергея Собянина выделяют больше миллиарда рублей.



Благодаря ей врачи и ученые создают медицинские технологии вместе в клинических условиях, а столичный центр инновационных технологий в здравоохранении помогает внедрить их в практику в короткие сроки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.