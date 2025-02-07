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Новости

07 февраля, 06:30

Технологии

Столичные власти поддерживают научные медицинские разработки грантами

Столичные власти поддерживают научные медицинские разработки грантами

Новости часа: более 115 тыс человек посетили программы допобразования по медицине

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"Мой район. Новости": врачи напомнили о мерах профилактики рака

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Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Московские врачи не только лечат пациентов, но и активно создают новые медицинские технологии. Ежегодно на разработку новейших методов диагностики, лечения и реабилитации по грантовой программе Сергея Собянина выделяют больше миллиарда рублей.

Благодаря ей врачи и ученые создают медицинские технологии вместе в клинических условиях, а столичный центр инновационных технологий в здравоохранении помогает внедрить их в практику в короткие сроки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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