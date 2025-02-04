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Новости

04 февраля, 21:45

Город

Свыше 20 тыс нейрохирургических операций провели в столичных стационарах в 2024 году

Свыше 20 тыс нейрохирургических операций провели в столичных стационарах в 2024 году

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В Боткинской больнице провели более 10 тысяч операций по лечению аневризмы аорты

В Москве нейрохирургическую помощь сейчас оказывают в 14 больницах. Только за последний год там провели больше 20 тысяч сложнейших операций пациентам с патологиями спинного и головного мозга.

В арсенале нейрохирургов самое современное оборудование: от навигационных станций до 3D-микроскопов. Как в столице повышают доступность и эффективность медпомощи?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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