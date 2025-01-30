Сергей Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Москва выделила грант Российскому научному фонду на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Постановление об этом подписал Сергей Собянин.

По словам мэра, выделенные средства направят на финансирование проектов, которые победили в конкурсах фонда в 2024 году. Также грант получат победители 2025 года. Следующих лауреатов назовут уже в марте. Фонд финансирует научные и научно-технические программы, а также фундаментальные исследования. За 10 лет на них было выделено 220 миллиардов рублей.

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