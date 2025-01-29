Собянин: еще шесть регионов РФ подключатся к московской ИИ-платформе медсервисов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Еще шесть российских регионов подключатся в этом году к работе с медицинскими сервисами на платформе "МосМедИИ". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На данный момент, как утверждает мэр, к "МосМедИИ" подключено уже более 75% российских регионов. Благодаря платформе улучшается точность анализа компьютерных томографий, рентгенографий, маммографий и флюорографий.



По словам Собянина, искусственный интеллект концентрирует внимание медиков на патологиях с помощью цветовых маркировок, а после готовит заключение. Эта технология уже прошла полный цикл испытаний и на протяжении пяти лет активно используется в московских больницах и поликлиниках, уточнил мэр.



"Присоединение регионов к столичной платформе ИИ-сервисов – еще один шаг к цифровизации здравоохранения по всей стране", – заключил градоначальник.

Тем временем столичные врачи благодаря ИИ обработали 13 миллионов различных лучевых исследований. С 2023 года такие сервисы работают в тарифе ОМС с маммографией как второе мнение, с мая 2024-го в экспериментальном режиме автономно определяют норму в исследованиях флюорографии и рентгенографии грудной клетки.

Такие технологии дают врачам возможность повысить точность диагностики, а также сделать ее более доступной для москвичей. Это особенно важно на ранних стадиях заболеваний.

