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01 марта, 08:30

Город

"Мой район. Новости": модернизированная поликлиника № 86 открылась в Дмитровском районе

"Мой район. Новости": модернизированная поликлиника № 86 открылась в Дмитровском районе

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"Мой район. Новости": обновленную поликлинику № 86 открыли в Дмитровском районе

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Главное здание детской поликлиники № 86 открылось в Дмитровском районе. Обновленную по современным стандартам амбулаторию открыли после реконструкции.

Во время капитального ремонта аналоговое оборудование заменили на современное цифровое, обновили мебель в кабинетах и полностью пересмотрели их расположение. Теперь для того, чтобы попасть к востребованному врачу, не нужно подниматься наверх. Навигация устроена так, чтобы самые популярные услуги можно было получить на нижних этажах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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