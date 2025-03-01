"Мой район. Новости": модернизированная поликлиника № 86 открылась в Дмитровском районе

Главное здание детской поликлиники № 86 открылось в Дмитровском районе. Обновленную по современным стандартам амбулаторию открыли после реконструкции.

Во время капитального ремонта аналоговое оборудование заменили на современное цифровое, обновили мебель в кабинетах и полностью пересмотрели их расположение. Теперь для того, чтобы попасть к востребованному врачу, не нужно подниматься наверх. Навигация устроена так, чтобы самые популярные услуги можно было получить на нижних этажах.

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