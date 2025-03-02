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Новости

02 марта, 15:15

Новости

Собянин: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

Собянин: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

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В Москве появилась новая вертолетная площадка для нужд медиков. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что вертолетная площадка расположена на территории больницы Вересаева. Она полностью готова к эксплуатации в круглосуточном режиме. На площадке есть диспетчерский пункт, специальное светотехническое оснащение, стойка для размещения метеооборудования и ветроуказателя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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