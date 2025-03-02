Собянин: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

В Москве появилась новая вертолетная площадка для нужд медиков. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что вертолетная площадка расположена на территории больницы Вересаева. Она полностью готова к эксплуатации в круглосуточном режиме. На площадке есть диспетчерский пункт, специальное светотехническое оснащение, стойка для размещения метеооборудования и ветроуказателя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.