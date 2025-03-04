Главный специалист по гинекологии Минздрава РФ Адамян рассказала о своем плотном графике

Главный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян рассказала, что для того, чтобы успеть сделать все запланированное, она встает в 05:00. Уже в 06:15 эксперт выезжает из дома и с 07:00 работает. Она также отметила, что коллег и пациентов из НИЦ имени Кулакова она называет своей семьей.

За свой многолетний труд Адамян выпустила больше 100 учеников, а также докторов и кандидатов наук.

Большое интервью с Лейлой Адамян выйдет во вторник, 4 марта, в эфире телеканала Москва 24.

