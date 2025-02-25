"Доктор 24": врач рассказал, как проявляет себя ослабленный иммунитет

Как понять, что иммунная система работает неправильно? В каких случаях это проявляется частыми простудами? Почему у некоторых часто воспаляются лимфоузлы и стоит ли переживать по этому поводу? Какие проблемы с кожей сигнализируют о нарушении работы иммунитета?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил заместитель главврача по медицинской части ИКБ № 1, кандидат медицинских наук Алексей Самков.