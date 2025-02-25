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25 февраля, 14:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, как проявляет себя ослабленный иммунитет

"Доктор 24": врач рассказал, как проявляет себя ослабленный иммунитет

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Как понять, что иммунная система работает неправильно? В каких случаях это проявляется частыми простудами? Почему у некоторых часто воспаляются лимфоузлы и стоит ли переживать по этому поводу? Какие проблемы с кожей сигнализируют о нарушении работы иммунитета?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил заместитель главврача по медицинской части ИКБ № 1, кандидат медицинских наук Алексей Самков.

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Программа: Доктор 24
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