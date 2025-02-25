Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Москве и Подмосковье до четверга, 27 февраля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать до 21:00.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что морозы так и не покидают столичный регион. Минувшей ночью в Подмосковье минимальная температура воздуха оказалась ниже минус 20 градусов. Аналогичные показатели были зафиксированы и в Смоленской области.

"В Москве на ВДНХ минимальная температура воздуха была чуть выше, чем накануне, минус 13,9 градуса, в МГУ мороз окреп до минус 12,1 градуса, на Балчуге было минус 8,6 градуса, а в Бутове – минус 16,1 градуса", – написала синоптик в своем телеграм-канале.

По ее прогнозам, морозы в Московском регионе ослабеют к 27 февраля. К этому дню центр антициклона сместится на Азовское море, что активирует западные потоки, которые и принесут тепло.

Между тем 25 февраля температура в столице днем ожидается минус 2–4 градуса. Со среды, 26-го числа, температура в дневные часы начнет повышаться.

Ночью столбики термометров покажут минус 8–10 градусов, днем – от 0 до минус 2 градусов. Затем, 27 и 28 февраля, температура воздуха в дневные часы будет повышаться до оттепели.

В предстоящие выходные, 1 и 2 марта, в Москве будут осадки. В темное время суток в столице выпадет немного снега, а днем пройдут смешанные осадки в виде мороси или снежной крупы.