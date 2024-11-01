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01 ноября, 12:45

Технологии

"Техно": роботизированная система поиска работает в столичном Главархиве

"Техно": роботизированная система поиска работает в столичном Главархиве

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Столичному Главархиву исполнилось 62 года. Недавно старейшее учреждение города переехало в новый пятиэтажный комплекс и внедрило роботизированную систему поиска документов.

Нейросеть помогает восстановить семейное древо. Она уже расшифровала более 10 миллионов страниц старинных документов. Для того чтобы получить ответы на интересующие вопросы, достаточно ввести данные в строку нового цифрового сервиса "Поиск по архивам". Система ищет нужные записи и анализирует их.

Подробнее – в программе "Техно".

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