"Техно": роботизированная система поиска работает в столичном Главархиве

Столичному Главархиву исполнилось 62 года. Недавно старейшее учреждение города переехало в новый пятиэтажный комплекс и внедрило роботизированную систему поиска документов.

Нейросеть помогает восстановить семейное древо. Она уже расшифровала более 10 миллионов страниц старинных документов. Для того чтобы получить ответы на интересующие вопросы, достаточно ввести данные в строку нового цифрового сервиса "Поиск по архивам". Система ищет нужные записи и анализирует их.

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