22 октября, 16:30Технологии
Столичные медики применяют ИИ в диагностике риска развития болезней сердца у пациентов
Искусственный интеллект помогает столичным врачам выявлять пациентов с риском развития болезней сердца и следить за их состоянием. Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на конгрессе кардиологов.
В мероприятии участвуют профильные специалисты и врачи смежных специальностей: неврологи, эндокринологи, нейро- и кардиохирурги. Медики обсуждают внедрение современных технологий в практическое здравоохранение, а также рассказывают о своем опыте и повышают квалификацию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.