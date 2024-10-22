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Новости

22 октября, 16:30

Технологии

Столичные медики применяют ИИ в диагностике риска развития болезней сердца у пациентов

Столичные медики применяют ИИ в диагностике риска развития болезней сердца у пациентов

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Искусственный интеллект помогает столичным врачам выявлять пациентов с риском развития болезней сердца и следить за их состоянием. Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на конгрессе кардиологов.

В мероприятии участвуют профильные специалисты и врачи смежных специальностей: неврологи, эндокринологи, нейро- и кардиохирурги. Медики обсуждают внедрение современных технологий в практическое здравоохранение, а также рассказывают о своем опыте и повышают квалификацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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