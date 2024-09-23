"Техно": российские разработчики изобрели новые модели протезов рук с ИИ

Российские производители ортопедической продукции готовятся выставить на продажу новые модели протезов рук. На рынке изобретения появятся к концу сентября. Бионический протез последнего поколения не боится дождя, внутри у него нет громоздкой электроники, он удобен в носке. У девайсов отсоединяется кисть для того, чтобы протереть или продеть протез в узкий рукав. Предусмотрен также бандаж из натуральной кожи.

Принцип работы протеза отдаленно напоминает кардиограмму сердца: специальные датчики улавливают малейший мышечный сигнал и пульсацию кровотока, а затем цифровой разум дает команду сжать нужные пальцы. Алгоритм способен спрогнозировать жест, который хочет сделать человек.

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