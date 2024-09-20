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20 сентября, 16:45

Общество

Первые заморозки могут наступить в столичном регионе уже в ночь на 23 сентября

Первые заморозки могут наступить в столичном регионе уже в ночь на 23 сентября

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Первые заморозки могут наступить в столичном регионе уже в ночь на 23 сентября и продлиться до 24 числа. Предупреждение выпустило МЧС.

20 сентября, по словам синоптиков, последний теплый день. Вечером Москва выйдет из-под влияния антициклона, ее накроют северные потоки воздуха.

В субботу, 21 сентября, прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха днем составит 21 градус. А 22 сентября столбик термометра не поднимется выше 15 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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