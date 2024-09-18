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18 сентября, 14:15

Экономика

Представителей более 30 стран объединил форум БРИКС "Облачные города" в Москве

Представителей более 30 стран объединил форум БРИКС "Облачные города" в Москве

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С 18 по 19 сентября в концертном зале парка "Зарядье" проходит форум "Облачные города", посвященный будущему мегаполисов БРИКС. К нему присоединились управленцы, предприниматели, урбанисты, а также представители научного сообщества и общественных организаций более чем из 30 государств.

18 сентября на форуме эксперты обсудят роботизацию предприятий, транспорт будущего и цифровые инструменты в строительстве. А 19 сентября участники обсудят профессии ближайшего будущего, методы внедрения искусственного интеллекта в медиаиндустрии и современные форматы туризма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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