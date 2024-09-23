В Москве завершилась модернизация газорегуляторного пункта "Кунцево 95"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Модернизация крупного газорегуляторного пункта "Кунцево 95" завершилась на западе Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, пункт обеспечивает газом коммунально-бытовые предприятия и жилой сектор Можайского района.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – подчеркнул заммэра.

Бирюков отметил, что "Кунцево 95" ввели в эксплуатацию в прошлом веке. Сейчас специалисты установили новый шкафной газорегуляторный пункт, изготовленный из отечественных составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности.

Все столичные газорегуляторные пункты оборудуются запорными устройствами, а параметры их работы контролируются из центральной диспетчерской.

Ранее началась модернизация крупного газорегуляторного пункта "Мичуринский проспект". Он обеспечивает газом район Раменки. Устаревшее оборудование поменяют на современный ГРП шкафного типа. Это позволит соблюсти не только высокую надежность, но и обеспечить пониженные шумовые характеристики объекта.

