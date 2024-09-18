Строительство газопровода высокого давления завершено в ТиНАО

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Строительство газопровода высокого давления завершено в столичных районах Вороново и Краснопахорском ТиНАО, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства города.

Общая протяженность нового газопровода превысила 46 километров. Работы шли еще с 2021 года преимущественно открытым способом. В местах лесов, водоемов и дорог применялся метод с закрытым горизонтальным бурением, что сохранило природный ландшафт. Стройку проводили без отключения газа у потребителей.

Сооружение, в строительстве которого использовались российские материалы, оснащено 118 запорными устройствами и 13 газорегуляторными пунктами шкафного типа. 9 из последних уже работают. Новый газопровод должен прослужить не менее 40 лет.

Всего с 2018 года в ТиНАО построили около 200 километров газовых сетей, срок службы которых составляет больше 40 лет. Специалисты интегрировали новую сеть в единую систему газоснабжения Москвы. Помимо этого, предусмотрено резервирование пропускной способности новых газопроводов.

