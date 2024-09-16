Более 15,5 км газопроводов построили в ТиНАО с начала 2024 года

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

Свыше 15,5 километра газопроводов высокого давления построили в ТиНАО с начала этого года. Об этом комплекс горхозяйства Москвы сообщил в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков рассказал, что сейчас на территории округов идет активное строительство гражданских, промышленных и социальных объектов, что приведет к росту потребления природного газа. Вопросам обеспечения надежного газоснабжения этих территорий уделяется особое внимание, уточнил вице-мэр.

Специалисты интегрировали новую сеть в единую систему газоснабжения Москвы. Также предусмотрено резервирование пропускной способности новых газопроводов. Их оснащают автоматизированными устройствами, позволяющими при необходимости дистанционно отключать участки сети и переводить потребителей на резервные схемы газоснабжения. При строительных работах используются только материалы и оборудование российского производства.

Всего с 2018 года в ТиНАО построили около 200 километров газовых сетей, срок службы которых составляет больше 40 лет.

Ранее сообщалось, что реконструкция газопроводов низкого и среднего давления в районе Хамовники выполнена на 60%. Рабочие уже заменили более 1 170 метров стальных труб на полиэтиленовые. Работы шли между 1-м и 2-м переулками Тружеников, а также 6-м и 7-м Ростовскими переулками. Реконструкцию планируется завершить к середине следующего года.