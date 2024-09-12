В ЮВАО завершилась модернизация крупного газорегуляторного пункта

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

В Юго-Восточном административном округе подошла к концу модернизация крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Капотня блок". Об этом сообщает официальный телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Петра Бирюкова.

"Отремонтировали газорегуляторный пункт "Капотня блок", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Капотня", – поделился он.

Сообщается, что в рамках проекта специалисты установили новый шкафной газорегуляторный пункт, отличающийся высокой степенью надежности и пониженными шумовыми характеристиками. А сами работы по установлению ГРП были выполнены в сжатые сроки и без отключения газоснабжения.

Ранее завершилась модернизация газорегуляторного пункта на юго-западе Москвы. Там был отремонтирован газорегуляторной пункт "Кооперативный", обеспечивающий газоснабжение жилого сектора и коммунально-бытовых предприятий района Южное Бутово.