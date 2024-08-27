Газорегуляторный пункт "Дальний" модернизируют на юге Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят реконструкцию газорегуляторного пункта шкафного типа "Дальний" в Южном административном округе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Пункт расположен во дворе жилого дома в Дальнем переулке. Он обеспечивает подачу газа в дома районов Донской и Якиманка.

"Дальний" заработал в 2000 году. После длительной эксплуатации потребовалась его модернизация, в результате которой устаревшее оборудование поменяют на новое, изготовленное из отечественных материалов на собственном производстве в АО "Мосгаз".

Новое оборудование будет надежным и с пониженным уровнем шума, а его производительность – 590 кубометров в час.

При реконструкции специалисты обновят подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Пункты оборудуют современными запорными устройствами для контроля их работы в режиме реального времени. Это позволяет моментально реагировать на возникновение нештатной ситуации с помощью систем удаленного мониторинга.

С начала года специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали 12 крупных газорегуляторных пунктов.

Ранее специалисты "Мосгаза" завершили на Ткацкой улице реконструкцию двух километров газопроводов низкого и среднего давления. Они обеспечивают бесперебойное газоснабжение жилых кварталов в районе Соколиная Гора.

В ходе обновления специалисты заменили старые коммуникации новыми полиэтиленовыми трубопроводами. Они отличаются прочностью, не подвержены коррозии и легко выдерживают перепады температуры, при этом их срок годности может превысить 40 лет.

В конце июля специалисты также завершили модернизацию газорегуляторного пункта "Кооперативный" на юго-западе Москвы.

