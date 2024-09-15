Реконструкция газопроводов в Хамовниках выполнена на 60%

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Реконструкция газопроводов низкого и среднего давления в столичных Хамовниках выполнена на 60%. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

В рамках ремонта специалисты уже заменили более 1 170 метров стальных труб на новые, полиэтиленовые. Это позволяет не только обеспечить граждан безопасным газом, но и создает долговечные и устойчивые к коррозии сети газоснабжения.

Работы шли между 1-м и 2-м переулками Тружеников, а также 6-м и 7-м Ростовскими переулками. Здесь использовали передовую технологию, так как вместо привычных траншей применялось бурошнековое бурение. Это позволяет проложить трубы под землей не затрагивая дороги и зеленые насаждения. Кроме сохранения исторического облика столичного района технология позволяет сократить сроки работ.

В общей сложности специалисты "Мосгаза" заменят 1 960 метров газопроводов. Реконструкция завершится к середине 2025 года, благодаря чему жители получает надежную систему газоснабжения, рассчитанную на 40 лет эксплуатации.

Ранее в ЮВАО Москвы завершили модернизацию газорегуляторного пункта "Капотня блок". Специалисты установили новый шкафной газорегуляторный пункт, отличающийся высокой степенью надежности и пониженными шумовыми характеристиками.

