В Москве началась модернизация крупного газорегуляторного пункта "Мичуринский проспект"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Модернизация крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Мичуринский проспект", который обеспечивает газом район Раменки, началась в столице, пишет пресс-служба комитета городского хозяйства Москвы.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – уточнил заместитель мэра Петр Бирюков.

ГРП ввели в эксплуатацию еще в прошлом веке, поэтому из-за длительной работы оборудования специалисты решили его модернизировать.

Так, устаревшее оборудование поменяют на современный ГРП шкафного типа, созданный на основе российских комплектующих. Это позволит соблюсти не только высокую надежность, но и обеспечить пониженные шумовые характеристики объекта. Работы проводятся в сжатые сроки без отключения потребителей от снабжения газом.

Ранее в столичных районах Вороново и Краснопахорском ТиНАО завершили строительство газопровода высокого давления. Работы шли с 2021 года, в итоге общая длина объекта составила свыше 46 километров. Новый газопровод должен прослужить не менее 40 лет.

