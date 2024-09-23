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23 сентября, 11:15

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Собянин: в Москве запатентовали уникальный метод диагностики детского инсульта

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В Москве врачи Морозовской больницы разработали и запатентовали новый метод диагностики детского инсульта. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Методика получила название "Пузырьковый тест". По словам специалистов, это разновидность эхокардиографии, которая проводится с использованием УЗИ. Такое обследование помогает обнаружить отверстия между камерами сердца. Для тестирования надо делать особые дыхательные движения, поэтому раньше его проводили только со взрослыми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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