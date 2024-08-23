23 августа, 07:15Экономика
Новый способ для лечения ожогов разработали в ОЭЗ "Технополис "Москва"
Свыше 300 производителей лекарств, медицинских изделий и медтехники работают в столице, и многие из них разместились в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Там работают порядка 40 медицинских компаний, 27 из них имеют статус резидента.
В стенах "Технополиса "Москва" создают уникальные медицинские разработки. Например, одна из компаний-резидентов научилась производить живую кожу для лечения ожогов и длительно незаживающих ран. Ткань создана из клеток человека.
Чем обусловлен такой выбор и какие еще новые разработки от резидентов ОЭЗ могут заинтересовать врачей и фармацевтов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.