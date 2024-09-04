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04 сентября, 14:30

Общество

Волонтеры забрали пострадавшую породистую собаку с производственной базы в Химках

Волонтеры забрали пострадавшую породистую собаку с производственной базы в Химках

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Две девушки забрали полуторагодовалую собаку породы кане-корсо с щенками с производственной базы в Химках. При осмотре в ветклинике у животного обнаружили множество шрамов и загноившуюся рану. Кроме того, у одного из щенков были переломы ребер.

После этого волонтеры разместили объявление о поиске новых хозяев для собак. Забрать их захотела неизвестная женщина, однако на встречу приехала не она, а сотрудники полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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