Ветеринар развеял миф о бойцовых собаках

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Ветеринар Богдан Галкин назвал мифом убеждение, что некоторые собаки являются бойцовыми или агрессивными с рождения. Об этом сообщает News.ru.

"Все зависит от воспитания, дрессировки и генетики породы. Собака не может быть агрессивной и бойцовой с рождения – это миф. Если она будет расти в любви и ласке, то станет отличным компаньоном и добрым другом. Теоретически собака любой породы может вести себя агрессивно", – объяснил он.

По словам Галкина, некоторые люди считают, что есть собаки, которых вывели именно для участия в "кровавом спорте". Однако есть и те, кто не поддерживает такую точку зрения.

Эксперт вспомнил об американских питбультерьерах. Животные этой породы появились в 1932 году и были предназначены для собачьих боев. Породу получили, скрестив бульдогов и терьеров. Как отметил ветеринар, от первых животные получили силу и упорство, от вторых – быструю реакцию.

Кроме того, Галкин рассказал, что этих собак теперь используют в российских правоохранительных органах.

Однако специалист уверен, что не из каждого питбуля получится хороший боец. Он считает, что все зависит от того, как хозяин воспитает своего питомца, а также от наследия и окружающего влияния.

Ранее глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как должен вести себя хозяин, если его питомец отказывается идти гулять.

По словам эксперта, животное может отказываться от прогулок из-за того, что было напугано во время прошлого выгула. Вызвать страх мог сигнал автомобиля или любой другой громкий звук. Если собака ранее сталкивалась с агрессией других животных, она тоже может бояться выходить на улицу.

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