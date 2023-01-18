На Камчатке 7-летняя девочка попала в реанимацию после нападения собаки

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В Петропавловске-Камчатском семилетняя девочка получила тяжелые травмы после того, как на нее напала собака. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел вечером 17 января во дворе частного жилого дома на Партизанской улице.

"Предварительно установлено, что <...> две сестры (близнецы) играли на детской площадке. <...> В непосредственной близости от игровой зоны находился снежный вал. Девочки взобрались на него и беспрепятственно попали во двор частного домовладения, где на одну из них напала собака", – говорится в сообщении.

Ребенок был госпитализирован в краевую детскую больницу. Девочку прооперировали. Сейчас она находится в реанимационном отделении.

Прокуратура организовала проверку в части исполнения законодательства о благоустройстве и профилактике безнадзорности несовершеннолетних. По ее итогам будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что бродячие собаки напали на 9-летнего мальчика в подмосковном Дмитрове. Инцидент случился в микрорайоне Дуброво. Прокуратура организовала проверку.

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