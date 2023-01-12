СК начал проверку после нападения собаки на детей в Пермском крае

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Правоохранители организовали проверку по факту нападения собаки на двух несовершеннолетних в пермском Соликамске. Об этом сообщает сайт СК РФ по региону.

В ведомстве сообщили, что происшествие случилось вечером 8 января. Собака напала на двух детей в жилом секторе.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе какие меры были приняты должностными лицами для обеспечения безопасности граждан", – говорится в сообщении.

До этого в пермской прессе распространились подробности инцидента. Пес напал на семилетнего мальчика и десятилетнюю девочку, которые возвращались домой. Собака уронила ребят на землю и стала таскать их за одежду. Проезжавшая мимо женщина спасла детей, отогнав пса и сопроводив потерпевших домой.

Ранее сообщалось, что СК начал процессуальную проверку по факту нападения собаки на прохожих в Ставрополье. Данные о нападении пса были опубликованы в одном из мессенджеров. Отмечалось, что животное покусало троих людей.

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