Кинолог рассказал, что делать, если собака не хочет гулять

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как должен вести себя хозяин, если его питомец отказывается идти гулять. Об этом сообщает "Радио 1".

"Если собака отказывается выходить на улицу, на это всегда есть причины, которые могут быть не сразу понятны собаководу. Ни в коем случае не заставляйте питомца гулять насильно, проанализируйте свой подход к воспитанию питомца, обстановку в доме", – посоветовал он.

Голубев призвал хозяев не стесняться обращаться за помощью к специалистам. Они помогут определить причину нежелания собаки идти гулять.

По словам эксперта, животное может отказываться от прогулок из-за того, что было напугано во время прошлого выгула. Вызвать страх мог сигнал автомобиля или любой другой громкий звук, объяснил кинолог. Если собака ранее сталкивалась с агрессией других животных, она тоже может бояться выходить на улицу, отметил Голубев.

Приучать к прогулкам нужно с самого начала, когда у щенка только формируется представление об окружающем мире, подчеркнул специалист.

Если правильно воспитанное животное не соглашается идти гулять, следует убедиться, что питомец здоров. Для этого нужно обратиться к ветеринару.

Голубев еще раз сделал акцент на том, что хозяин не должен силой заставлять собаку выходить на улицу. Животное можно увлечь любимой игрушкой или лакомством, посоветовал кинолог. Во время прогулки хозяин должен вести себя спокойно, поскольку питомец будет ориентироваться на него.

Ранее Голубев рассказал, как путешествовать с собакой зимой. При планировании поездки эксперт рекомендовал уточнить возможность нахождения питомца в том или ином месте. При перевозке собаки на поезде или самолете хозяин должен ознакомиться с условиями транспортировки животных.

По словам кинолога, перед поездкой в путешествие собака должна пройти вакцинацию. Помимо этого, питомца необходимо обработать от паразитов.

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