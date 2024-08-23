Юрист Мельник: жителей квартир в РФ могут ограничить в количестве питомцев

Фото: 123RF/starush

Количество питомцев в квартирах регулируется нормативно-правовыми актами и число разрешенных домашних животных зависит от конкретного региона страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу отдела судебной практики компании "РосКо" Станислава Мельника.

В качестве примера эксперт привел практику Новосибирской области, где допустимое число питомцев в квартирах зависит от размера самого животного и площади жилья. На каждые 12 квадратных метров может приходиться не более одной собаки крупной или средней породы, две маленькие собаки или три кошки.

Вместе с тем такие ограничения установлены не во всех регионах, добавил Мельник. Из-за этого жильцы многоквартирных домов зачастую сталкиваются с проблемными соседями, которые содержат в квартирах десятки питомцев без должного ухода. Это, в свою очередь, может привести к антисанитарным условиям во всем доме, предупредил юрист.

С 1 сентября жителей Новгородской области обяжут регистрировать собственных питомцев в электронной базе данных. Регистрации подлежат собаки с трехмесячного возраста, которые постоянно живут в регионе.

Врач-терапевт Зарема Тен предупреждала, что домашние животные могут заразиться от человека глистами, которых владелец приносит на обуви с улицы. По словам специалиста, люди часто оставляют грязную обувь на пороге, где может находиться и питомец.