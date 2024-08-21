Регистрация собак в Новгородской области с 1 сентября станет обязательной

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С 1 сентября жителей Новгородской области обяжут регистрировать собственных питомцев в электронной базе данных. Это следует из постановления областного комитета ветеринарии, передает пресс-служба ведомства.

Регистрации подлежат собаки с трехмесячного возраста, которые постоянно живут в регионе. Для того, чтобы зарегистрировать в электронной базе данных питомца, хозяевам необходимо или самостоятельно внести сведения о себе и об индивидуальной электронной метке (чипа) у пса на региональном портале Госуслуг, или при посещении госветстанции. Эта услуга предоставляется гражданам бесплатно.

В базу вносят информацию о дате рождения животного, адресе его содержания, прививках (в том числе от бешенства), породе, кличке, поле, а также сведения о владельце питомца. Псов нужно зарегистрировать в течение полугода, но те, кто только купил собак, могут сделать это в течение 30 календарных дней со дня приобретения.

В последние несколько месяцев в РФ стали активнее заниматься вопросом регистрации животных. Так, в Минприроды заявили о проработке механизма по присваиванию домашним животным идентификационных номеров с целью устранения правового пробела в вопросах обращения с питомцами. Также это поможет уменьшить их популяцию без хозяев.

С похожим предложением выступил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов, заявив о необходимости создать в РФ "всеобщую регистрацию" домашних животных. Сейчас в ряде регионов страны питомцев документируют экспериментально, уточнил он.

