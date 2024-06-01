01 июня, 10:24Политика
Минприроды РФ работает над введением учета домашних животных
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
В России начнут вести учет домашних животных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответы правительства на вопросы депутатов Госдумы.
Министерство природных ресурсов и экологии занялось этим вопросом по поручению Владимира Путина и кабмина. Предполагается, что это позволит решить проблему бездомных животных.
С 1 сентября в России начнут маркировать корма для питомцев и ветеринарные препараты, все участники оборота должны пройти регистрацию в системе "Честный знак".
Сведения о розничной продаже ветеринарных препаратов необходимо передавать с 1 марта 2025 года, а с 1 сентября 2025 года – для лекарств, поставляемых в ветклиники и агрохолдинги. Всего в эксперименте участвуют 634 компании, в том числе 56 производителей и 53 импортеров.
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