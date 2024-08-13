Эксперт Алешина назвала важные правила при выборе клички питомцу

13 августа, 15:37Общество
Фото: depositphotos/Boarding2Now
Питомцам стоит давать короткие и легко произносимые клички, рассказала Москве 24 заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Елена Алешина.
Ранее стало известно, что наиболее популярными кличками домашних кошек москвичей оказались Муся, Симба и Персик. Кроме того, в топ-10 кличек вошли Алиса, Симба и Персик.
По словам эксперта, правильно выбранное имя способствует выстраиванию более быстрого контакта между животным и членами семьи.
"Кличка должна быть не длинной и произноситься без труда. Если питомец породистый и владельцы приобрели его уже с именем, которое часто бывает очень сложным, лучше подобрать какой-то сокращенный вариант. Важно, чтобы подзывать питомца было удобно", – отметила эксперт.
Есть теория, что кошкам более приятны шипящие звуки, поэтому в кличках они должны преобладать. Однако она имеет мало доказательной базы, считает Алешина.
"Возможно, такое мнение возникло из-за того, что у нас в стране принято звать кошек "кис-кис". Но в других странах их подзывают иначе, и они точно так же с удовольствием подходят", – отметила специалист
Ранее заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская рассказала, как помочь собаке спокойно пережить временное отсутствие хозяина. Например, она предложила завести дома интерактивные коврики и спрятать туда лакомства, чтобы питомец долго их искал. Когда собака подключает свой нюх, она успокаивается.