Эксперт Алешина назвала важные правила при выборе клички питомцу

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Питомцам стоит давать короткие и легко произносимые клички, рассказала Москве 24 заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Елена Алешина.

Ранее стало известно, что наиболее популярными кличками домашних кошек москвичей оказались Муся, Симба и Персик. Кроме того, в топ-10 кличек вошли Алиса, Симба и Персик.

По словам эксперта, правильно выбранное имя способствует выстраиванию более быстрого контакта между животным и членами семьи.

"Кличка должна быть не длинной и произноситься без труда. Если питомец породистый и владельцы приобрели его уже с именем, которое часто бывает очень сложным, лучше подобрать какой-то сокращенный вариант. Важно, чтобы подзывать питомца было удобно", – отметила эксперт.



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой И, конечно, кличка должна нравиться всем членам семьи, потому что им придется произносить этот набор букв каждый день и неоднократно.

Есть теория, что кошкам более приятны шипящие звуки, поэтому в кличках они должны преобладать. Однако она имеет мало доказательной базы, считает Алешина.

"Возможно, такое мнение возникло из-за того, что у нас в стране принято звать кошек "кис-кис". Но в других странах их подзывают иначе, и они точно так же с удовольствием подходят", – отметила специалист



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Кошки, да и все животные в принципе, очень хорошо чувствуют отношение к себе. Собаки и вовсе ориентированы на хозяина и больше слышат даже не кличку, а вибрации, исходящие от человека. Поэтому с питомцем обязательно нужно разговаривать, звать, хвалить, показывать, что он большой молодец.

Ранее заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская рассказала, как помочь собаке спокойно пережить временное отсутствие хозяина. Например, она предложила завести дома интерактивные коврики и спрятать туда лакомства, чтобы питомец долго их искал. Когда собака подключает свой нюх, она успокаивается.