Москвичи чаще всего называют кошек Муся или Симба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Наиболее популярными кличками домашних кошек москвичей оказались Муся, Симба и Персик, показала статистика сервиса "Запись животного к ветеринарному врачу", который уже несколько лет доступен на портале мэра и правительства столицы.

Так, в 2024 году в госветклиники Москвы записали около 1,5 тысячи кошек по кличке Муся. Это имя оказалось самым распространенным. Кроме того, в топ-10 кличек вошли Алиса, Симба и Персик.

При этом одними из наиболее популярных среди москвичей пород кошек, по данным портала, стали шотландская вислоухая, мейн-кун и египетский мау.

За время, прошедшее с начала года, онлайн-сервис помог москвичам записать своих питомцев на прием к ветеринарам столичных клиник более 55 тысяч раз.

"Онлайн-сервис записи к ветврачу позволил существенно упростить процесс планирования и получения ветеринарной помощи владельцам домашних животных, ведь записаться можно из любой точки страны, имея лишь доступ к интернету", – отметила председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Записываясь к ветврачу через портал, владелец животного может выбрать удобную клинику и конкретного специалиста, а также подобрать дату и время посещения, указав при этом вид услуги. Так, москвичи могут записать своего питомца на первичный прием, вакцинацию или чипирование, а также клинико-диагностические и лабораторные исследования, оформление ветеринарных сопроводительных документов, груминг или вызвать врача на дом.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, пользователю нужно выбрать в каталоге портала страницу сервиса "Запись животного к ветеринарному врачу". После этого он должен указать, какого из питомцев необходимо записать к доктору, если в его профиле сохранено несколько питомцев, или внести его данные, а также выбрать тип необходимой услуги, объяснил председатель московского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Полезным для владельцев животных также окажется суперсервис "Мой питомец". Он объединил все электронные сервисы ветеринарии. Воспользовавшись им, можно получить ответы на основные вопросы в области содержания любимца. Проверенная экспертами информация об уходе за питомцами распределена по 10 ключевым тематикам в разделе "Жизненные ситуации".

При этом одним из главных разделов суперсервиса является амбулаторная карта животного, которая позволяет в режиме реального времени следить за результатами посещения ветеринара и проведения лабораторных исследований. При посещении государственных ветклиник все данные о приеме вносятся в карту питомца из ветеринарной автоматизированной системы.

Также суперсервис содержит актуальную информацию о площадках для выгула и других объектах. Найти ее пользователи могут в интерактивной карте.

Представители департамента информационных технологий Москвы пояснили, что для отображения актуальной информации о любимце в суперсервисе нужно внести его данные, включая номер чипа, в личном кабинете на портале мэра и правительства. Сделать это можно во вкладке "Питомцы" раздела "Документы и данные".

Между тем на "Госуслугах" может появиться раздел для владельцев домашних животных. Такое обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву направили депутаты Госдумы. По их мнению, новый раздел мог бы включать в себя список территорий с площадками для выгула домашних животных, услуги по записи в государственные ветеринарные клиники и маркировке домашних животных.

