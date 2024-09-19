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19 сентября, 23:45

В мире

Лекарство для выращивания новых зубов тестируют в Японии

Лекарство для выращивания новых зубов тестируют в Японии

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Японские ученые создали лекарство для выращивания зубов, оно уже прошло испытания на животных. Так, новый комплект зубов получили мыши, собаки и хорьки. Теперь в эксперименте будут участвовать люди.

В 2030 году препарат собираются вывести на рынок. Изобретение может нейтрализовать особый белок, который блокирует рост зубов. В случае успеха появится альтернатива имплантам и зубным протезам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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