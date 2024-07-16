16 июля, 17:10Технологии
"Мой район. Новости": 98% аппаратов КТ, МРТ и маммографов подключили к единой сети
В Москве медицинское оборудование для исследований объединили в единую сеть. К ней подключили уже 98% техники, в том числе маммографы, а также компьютерные и магнитно-резонансные томографы.
Создание диагностической сети увеличивает качество и скорость исследований, а также способствует быстрому внедрению умных помощников. Например, искусственный интеллект уже расшифровывает снимки и выявляет отклонения от нормы.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
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