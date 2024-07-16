Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 17:10

Технологии

"Мой район. Новости": 98% аппаратов КТ, МРТ и маммографов подключили к единой сети

"Мой район. Новости": 98% аппаратов КТ, МРТ и маммографов подключили к единой сети

Новости часа: более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть

Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

"Это Москва. Строительство": поликлиники-гиганты

Строители рассказали, каким будет флагманский центр больницы имени Буянова

Собянин заявил о высокой степени готовности флагманского центра больницы Буянова

"Мой район. Новости": более 30 цифровых стационаров появятся в столице в ближайшие полгода

"Мой район. Новости": два новых сервиса ИИ разработали в двух клиниках ЦАО

Врачи столичного перинатального центра ГКБ № 67 встретились со своей годовалой пациенткой

Специалисты рассказали о донорстве костного мозга в России

В Москве медицинское оборудование для исследований объединили в единую сеть. К ней подключили уже 98% техники, в том числе маммографы, а также компьютерные и магнитно-резонансные томографы.

Создание диагностической сети увеличивает качество и скорость исследований, а также способствует быстрому внедрению умных помощников. Например, искусственный интеллект уже расшифровывает снимки и выявляет отклонения от нормы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
медицинатехнологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика