"Мой район. Новости": 98% аппаратов КТ, МРТ и маммографов подключили к единой сети

В Москве медицинское оборудование для исследований объединили в единую сеть. К ней подключили уже 98% техники, в том числе маммографы, а также компьютерные и магнитно-резонансные томографы.

Создание диагностической сети увеличивает качество и скорость исследований, а также способствует быстрому внедрению умных помощников. Например, искусственный интеллект уже расшифровывает снимки и выявляет отклонения от нормы.

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