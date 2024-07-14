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Новости

14 июля, 08:30

Технологии

"Мой район. Новости": более 30 цифровых стационаров появятся в столице в ближайшие полгода

"Мой район. Новости": более 30 цифровых стационаров появятся в столице в ближайшие полгода

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В ближайшие шесть месяцев в Москве появятся более 30 цифровых стационаров. Больницы и поликлиники перейдут на современное компьютерное оборудование, а бумажные документы уйдут в прошлое.

Кроме того, медикам уже помогает цифровой сервис ЕМИАС, через который пациенты могут записаться на прием, а медперсонал может вести электронные медицинские карты, делать назначения и собирать результаты анализов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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