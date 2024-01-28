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28 января, 16:45

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"Мой район. Новости": кадровый центр Депздрава за год повысил квалификацию 24 тыс медиков

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В 2023 году более 24 тысяч медицинских работников разных специальностей повысили свою квалификацию в Кадровом центре Департамента здравоохранения. Это уникальное пространство, которое не имеет аналогов в России и странах Восточной Европы.

В Кадровом центре установлено более тысячи единиц современного симуляционного и медицинского оборудования. В 2023 году там провели повышение квалификации по 27 новым программам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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