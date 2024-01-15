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15 января, 22:15

Общество

Флагманский центр Боткинской больницы принял более трех тыс пациентов

Флагманский центр Боткинской больницы принял более трех тыс пациентов

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Более трех тысяч пациентов принял флагманский центр Боткинской больницы почти за месяц работы. За это время в медучреждении проводили сотни операций, спасали жизни и применяли новые технологии работы, которые позволяют начать лечение, как только открылись двери машины скорой помощи.

Пациент флагманского центра рассказал, как оказался в стационаре и почему считает, что ему сильно повезло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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