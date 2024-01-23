В лабораторной службе Москвы начнут использовать ИИ для диагностики изменений в клетках

Искусственный интеллект (ИИ) начнут использовать в лабораторной службе Москвы для диагностики изменений в клетках. Это должно разгрузить специалистов, рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект пока пилотный. Исследования будут проводить в фоновом режиме. Если в образце найдутся патологии, специалисты получат сигнал. Это позволит уделять больше времени сложным случаям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.