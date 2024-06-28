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28 июня, 16:45

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Два новых медицинских сервиса искусственного интеллекта запущены в Москве

Два новых медицинских сервиса искусственного интеллекта запущены в Москве

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Два новых медицинских сервиса искусственного интеллекта запущены в столице. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, они помогут автоматизировать рутинные измерения при анализе лучевых исследований и сэкономить время врачей-рентгенологов. Сервисы разработаны для компьютерной томографии головного мозга и магнитно-резонансной томографии органов малого таза.

Замдиректора по медицинской части Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Игорь Шулькин добавил, что сейчас в среднем врач-рентгенолог тратит 4–5 минут, чтобы провести стандартные измерения, которые выполняются на каждом исследовании. Сервисы же способны выполнять это за считанные секунды, причем с высокой точностью, подчеркнул он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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