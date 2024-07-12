В РФ скорая помощь будет дистанционно консультировать очевидцев происшествия

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Очевидцы происшествия смогут оказывать первую помощь пострадавшим до приезда скорой благодаря дистанционному консультированию медиков. Главные внештатные специалисты Минздрава России утвердили методические рекомендации о принципах и методах такого подхода, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день одной из основных причин высокой смертности пострадавших из-за ЧП до попадания в больницы становится неспособность большинства очевидцев оказать им первую помощь до прибытия медиков. При этом основным звеном в процессе оказания помощи чаще всего становится диспетчер скорой. Одновременно с передачей вызовов выездным бригадам он может дистанционно консультировать людей, оказавшихся на месте происшествия, или самих пострадавших, отмечается в рекомендациях.

Очевидцы смогут получить инструкцию по первой помощи только после устного добровольного согласия. Другим условием консультирования стали безопасные условия для оказания помощи.

При выполнении этих требований диспетчер должен будет попросить абонента не прерывать звонок и передать информацию о вызове выездной бригаде, а затем переключить очевидца на специалиста или самостоятельно приступить к инструкции.

В случае сохранения угрозы для жизни пострадавшего сбор личных данных не должен будет задерживать начало консультации. Диспетчеру необходимо отказаться от неинформативных вопросов, которые могут отвлечь очевидца и задержать оказание первой помощи.

Однако в Минздраве рекомендовали периодически подбадривать человека, который помогает пострадавшим. В документе указано, что диспетчер может делать это, например, такими фразами: "У вас отлично получается!" и "Продолжайте! Помощь уже в пути".

В мае 2024 года министерство также утвердило новый порядок оказания первой помощи пострадавшим. Кроме того, специалисты составили перечень состояний, при которых медики могут приступить к ней. Так, начать помогать врачи смогут, если пострадавший или его законный представитель не выразили четкого отказа.

