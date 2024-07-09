Сергей Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

В Москве активно проходит цифровизация здравоохранения, рассказал Сергей Собянин. Изначально планировалось только решить проблему очередей и навести в поликлиниках порядок, однако возможности технологий помогли и в других аспектах.

Сейчас система ЕМИАС аккумулирует запись к врачам, медицинские карты пациентов, госпитализации, назначения, результаты анализов и другую информацию. Медикам все данные доступны в режиме онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

