Детско-взрослая поликлиника в Некрасовке готова более чем на 25%

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Новая детско-взрослая поликлиника в Некрасовке готова на четверть. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он рассказал, что медучреждение будет рассчитано на 750 помещений в смену. Площадь объекта превысит 15 тысяч квадратных метров. Сейчас завершено возведение монолита здания, ведутся работы по монтажу кровли, устройство внутренних перегородок и отделочные работы. За четыре месяца готовность поликлиники выросла в три раза, закончить строительство планируется в следующем году, отметил Ефимов.

В медучреждении будет два отделения: детское и взрослое. Для разделения потоков пациентов сделают отдельный вход. Также там откроются отделения детской и взрослой стоматологии и травмпункты.

Руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что для проведения обследований в поликлинике установят аппараты УЗИ, комплексы рентгеновской диагностики, офтальмологическое оборудование и ЛОР-установки. Стоматологическое отделение оснастят техникой, позволяющей обеспечивать качественное обслуживание пациентов разных возрастов, уточнил он.

Медучреждение строится по новому московскому стандарту. Для поиска нужного кабинета внутри установят понятную систему навигации. Сами кабинеты врачей расположат таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Так, наиболее востребованные будут находиться на нижних этажах, а менее посещаемые и кабинеты администрации – на верхних. Кабинеты узких специалистов сделают на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики.

На первом этаже поликлиники обустроят кафе, а для детей на всех этажах сделают зоны ожидания с игровыми. Для медперсонала создадут комнаты отдыха, а в их кабинетах установят эргономичную мебель.

Ранее строители на треть выполнили устройство кровли нового многопрофильного корпуса детской больницы святого Владимира в Сокольниках. Само здание уже готово более чем наполовину. Всего в новом корпусе разместят 570 коек. Завершение строительства запланировано на 2025 год.