Более 35 инженерных систем обеспечат работу новой детской поликлиники в Крюкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая детская поликлиника на 320 пациентов в смену появится в районе Крюково. Для обеспечения ее бесперебойной работы специалисты установят более 35 инженерных систем, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Поликлинику строят в рамках реализации программы реновации. Здание будет четырехэтажным, его площадь составит 5,8 тысячи квадратных метров.

"На объекте уже завершили возведение монолита здания, приступили к устройству внутренних стен. Учреждение оснастят современным медицинским оборудованием, чтобы жители района смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому", – указал глава департамента.

Фасады здания облицуют алюминиевыми панелями, которые отличаются высокой прочностью и износостойкостью. Такой материал способен защищать от влаги и препятствовать распространению огня.

В новой поликлинике сделают травматологическое отделение, где детям смогут сразу провести рентген и оказать необходимую помощь. Также в детской поликлинике начнут работать зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики.

Наиболее востребованные кабинеты врачей будут находиться на нижних этажах, а менее посещаемые и административные – на верхних. Кабинеты узких специалистов и функциональной диагностики расположатся на одном этаже. На первом этаже сделают кафе, а на этажах с кабинетами врачей будут зоны ожидания с игровыми пространствами.

Ранее в московских поликлиниках открыли 220 комнат психологической разгрузки для персонала. Это было сделано для предотвращения профессионального выгорания и снижения стресса. В комнатах работники поликлиник могут воспользоваться массажным креслом, посмотреть телевизор, выпить кофе и послушать музыку.

