Восемь поликлиник появится в ТиНАО до конца 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восемь новых поликлиник планируется возвести на территории ТиНАО до конца 2026 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Четыре из медицинских учреждений возведут за счет средств инвесторов, а еще четыре – в рамках Адресной инвестиционной программы города.



"За счет городского бюджета в этом году достроят детско-взрослую поликлинику в районе Филимонковском с проектной мощностью 320 посещений в смену и максимальной на 620 посещений в смену. Она готова уже более чем на 90 процентов", – добавил Ефимов.

При этом девелопер планирует к 2025 году достроить одну поликлинику на территории ЖК "Бунинские луга". Учреждение рассчитано на 475 человек в смену. Кроме того, к 2026 году за счет внебюджетных средств могут достроить детско-взрослую поликлинику в ЖК "Испанские кварталы" в Коммунарке, она будет рассчитана на посещение 520 человек за смену.

"В течение последних лет благодаря строительству новых объектов здравоохранения в ТиНАО осуществлен переход на самые современные стандарты обслуживания граждан. В результате качество оказания медицинской помощи в округах достигло общего столичного уровня", – отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

При этом качество возводимых конструкций и применяемых материалов оценивают специалисты Мосгосстройнадзора, напомнил глава учреждения Антон Слободчиков. В частности, инспекторы надзора провели уже 8 проверок трех поликлиник в ТиНАО.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Филимонковском районе завершается строительство детско-взрослой поликлиники. Здание появится в поселке Марьино. Достроить ее могут уже в этом году.

